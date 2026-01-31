Eskişehir'de Alacak Verecek Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; B.B.Y. bacağından hafif yaralandı, B.B. kaçtı, polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 03:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 03:46
Olayın Detayları

Eskişehir'in İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak adresindeki bir işletmede, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, taraflar B.B. ile B.B.Y. arasında başlayan tartışma büyüdü. Kavga sırasında B.B., tabanca ile B.B.Y.'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi B.B.Y.'nin bacağını sıyırdı ve hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddeden B.B.Y., hastaneye gitmeyi kabul etmedi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinden kaçan B.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

