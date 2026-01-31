Eskişehir'de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 yaralı

Olayın Detayları

Eskişehir'in İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak adresindeki bir işletmede, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, taraflar B.B. ile B.B.Y. arasında başlayan tartışma büyüdü. Kavga sırasında B.B., tabanca ile B.B.Y.'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi B.B.Y.'nin bacağını sıyırdı ve hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddeden B.B.Y., hastaneye gitmeyi kabul etmedi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinden kaçan B.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE ALACAK VERECEK MESELESİ SEBEBİYLE 2 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI TARTIŞMADA 1 KİŞİ YARALANDI.