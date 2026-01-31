Malatya'da İstinat Duvarı Çökmesi: 6 Katlı Bina Tahliye Edildi

Malatya Battalgazi'de saat 23.45'te istinat duvarı çöken 6 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi; AFAD ve uzman ekipler inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 03:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 03:23
Malatya'da İstinat Duvarı Çökmesi: 6 Katlı Bina Tahliye Edildi

Malatya'da İstinat Duvarı Çökmesi: 6 Katlı Bina Tahliye Edildi

Battalgazi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi - Saat 23.45

Malatya'da bir apartmana ait istinat duvarının çökmesi üzerine 6 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgedeki apartmanın istinat duvarı, yaşanan toprak kayması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

AFAD ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Binayla ilgili nihai kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları ile AFAD ekiplerinin birlikte yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

MALATYA’DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

MALATYA’DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

