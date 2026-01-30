Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
Yamaçtan kopan malzeme yolun tamamını etkiledi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan, Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ciddi hasara yol açtı.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Güvenlik riski oluşması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelanın ardından bölgede yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında yol boyunca güvenlik önlemleri artırıldı ve gerekli müdahaleler yapılıyor.
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerindeki noktalara uyarı levhaları yerleştirildi ve trafik alternatif yollara yönlendirildi.
Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar sürücüleri belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.
TEKİRDAĞ'IN ŞARKÖY İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE GAZİKÖY İLE UÇMAKDERE MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN SAHİL YOLUNDA ULAŞIM DURDURULDU. YOK YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.