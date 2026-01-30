Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı

Şarköy'de meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere sahil yolu ulaşıma kapatıldı; Tekirdağ Büyükşehir ekipleri onarım ve güvenlik çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:59
Yamaçtan kopan malzeme yolun tamamını etkiledi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan, Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ciddi hasara yol açtı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Güvenlik riski oluşması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelanın ardından bölgede yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında yol boyunca güvenlik önlemleri artırıldı ve gerekli müdahaleler yapılıyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerindeki noktalara uyarı levhaları yerleştirildi ve trafik alternatif yollara yönlendirildi.

Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar sürücüleri belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

