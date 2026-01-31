Fatih Ürek'e Hastanede Veda: Gülben Ergen ve Sevenleri Başsağlığı İçin Geldi

İstanbul'da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in vefat haberinin ardından yakınları ve sanatçı Gülben Ergen hastaneye gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Hastane Önünde Duygusal Anlar

Sevenleri, ailesi ve dostları hastane önünde bir araya geldi. Hastane önünde Ürek’in ablası Selvi Ürek, yeğenleri ve menajeri Mert Siliv açıklamalarda bulundu.

Menajer Mert Siliv şunları söyledi: "20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerlik yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek’i, 4 buçuk aylık uğraştığımız süreçten sonra kaybettik. Hepimiz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz. Allah onun mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi"

Abla Selvi Ürek ise vefat haberini nikâhta öğrendiklerini belirterek, "Dualarınızı bekliyoruz. Biz 1989 yılında İstanbul’a beraber geldik Bursa’dan. Erzurumluyuz biliyorsunuz. Bugünde kızımın nikahı vardı, nikahta öğrendik hemen buraya geldik. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenaze Bilgileri

Ürek’in cenazesi, pazar günü Levent Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

İSTANBUL’DA FENALAŞARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN ŞARKICI VE SUNUCU FATİH ÜREK’İN YAKINLARI VE SANATÇI GÜLBEN ERGEN, HASTANEYE GELEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ.