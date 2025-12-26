Çorum merkezli 5 ilde operasyon: 14 gözaltı, 46,5 milyon TL ve 58 araç ele geçirildi

Operasyon ve soruşturmanın detayları

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren vatandaşları hedef alan bir şebekeyi takibe aldı. Şüpheliler, satın almak istedikleri araçların ücretinin bir kısmını "güvenli ödeme" ya da elden ödeyip, geri kalan tutarı senet düzenleyerek ödemiyor; araçların devrini kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara gerçekleştiriyordu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, şebekenin bu yöntemle toplam 55 araç sahibini dolandırdığı tespit edildi. Yapılan mali incelemelerde, MASAK raporlarına göre 2025 yılı içinde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 45 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve bu miktarın 15 milyon TL'lik kısmının şirketler üzerinden aklandığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon ve yakalamalar

Çorum merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet kılıç bulunuyor.

Ayrıca aramalarda 18 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet bilgisayar kasası, 30 adet çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit ve 100 Euro ile 8 adet satış sözleşmesi ve çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araç ile 2 taşınmaz'a el konuldu.

Adli süreç

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

