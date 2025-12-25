Dallas-Fort Worth'ta Maskeli Hırsızlar ATM'yi Çalıntı SUV ile Söküp Kaçtı

Dallas-Fort Worth'ta Marketten ATM Hırsızlığı

Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesinde maskeli kişiler, marketin içindeki ATM'yi çalıntı bir araca bağlayarak yerinden söktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak marketin ön kapılarında ve camlarında ciddi hasar meydana geldi; iç raflar ve ürünler dağıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, White Settlement bölgesindeki bir markette gerçekleşti. Şüpheliler, çalıntı olduğu belirtilen siyah bir SUV ile market otoparkına geldi. Bir kişi metal bir cisimle ön kapıyı kırdı, diğer kişi araçla bağladıkları metal kabloyu ATM'ye takıp sürücüye çekmesini işaret etti. Şüpheliler kaçarken ATM yerinden çıktı ve bir otomobil bayisinin yakınındaki menfeze düştü.

Polisin açıklaması

White Settlement Polis Şefi Christopher Cook yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü saat 03.44’te, polisler yerel bir marketin camının kırıldığı yönünde gelen ilk ihbara müdahale etti. Memurlar olay yerine giderken, marketin arka kısmında bulunan bir ATM’nin çalınmaya çalışıldığına dair ek bilgi alındı. Memurlar olay yerine vardıklarında şüpheliler ATM’yi metal bir kabloyla sürükleyerek olay yerinden kaçmıştı" dedi.

Cook, soruşturmanın "iki kişinin çalıntı SUV ile marketin otoparkına geldiklerini, araçtan çıkarak koyu renkli kıyafetler giydiklerini, yüzlerini kapattıklarını ve eldiven taktıklarını" ortaya koyduğunu söyledi. Memurlar, ATM'yi ve içindeki kasayı daha sonra güvenli bir şekilde geri aldı.

İnceleme ve aramalar

Polis, Dallas'ta çalındığı belirlenen aracın olay yerinden yaklaşık yarım mil uzaklıkta bulunduğunu ve aracın adli inceleme için işleme alındığını bildirdi. Yetkililer şüphelileri yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

