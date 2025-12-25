Denizli'de Çatı Tamiratı Yaparken Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de çatıda tamirat yaparken düşen adam yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Olay, Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulut kendisine ait evin çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çatının tamiratı ile uğraşan Bulut, bir anlık dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine düştü.

Müdahale ve inceleme

Çatıda düştüğünü fark eden aile üyeleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ömer Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınacak namazın ardından Yaşilyayla mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

