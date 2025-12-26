Bartın'da 3 Kişinin Öldüğü Arazi Kavgası Duruşmasında Arbede

Polis müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde, 17 Mayıs 2025 tarihinde arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucunda Mehmet D. (65), ihtilaflı arazideki duvarın yıkılmak istenmesi üzerine tartıştığı yeğeni Erhan Demirci, kız kardeşi Havva Demirci (50) ve eniştesi Abdullah Demirci (55)'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Mehmet D. ve eşi Behice D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dava, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada ele alındı. Mahkeme çevresinde ve adliye binasında güvenlik önlemleri arttırılırken, duruşma çıkışında sanık ve maktul yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma kısa sürede alevlenme işareti gösterince, olay yerindeki polis ekipleri hızlı müdahalede bulundu. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrılarak arbede büyümeden önlendi ve güvenlik sağlandı.

Olayın adli süreci ve duruşmaların devam edeceği bildirildi.

