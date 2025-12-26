DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,58 0,57%
ALTIN
6.239,58 -1,13%
BITCOIN
3.758.911,86 0,32%

Bartın'da 3 Kişinin Öldüğü Arazi Kavgası Duruşmasında Arbede

Bartın'da 17 Mayıs 2025'teki arazi kavgasıyla ilgili duruşma çıkışında taraflar tartıştı; polis müdahalesiyle arbede büyümeden önlendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:50
Bartın'da 3 Kişinin Öldüğü Arazi Kavgası Duruşmasında Arbede

Bartın'da 3 Kişinin Öldüğü Arazi Kavgası Duruşmasında Arbede

Polis müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde, 17 Mayıs 2025 tarihinde arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucunda Mehmet D. (65), ihtilaflı arazideki duvarın yıkılmak istenmesi üzerine tartıştığı yeğeni Erhan Demirci, kız kardeşi Havva Demirci (50) ve eniştesi Abdullah Demirci (55)'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Mehmet D. ve eşi Behice D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dava, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada ele alındı. Mahkeme çevresinde ve adliye binasında güvenlik önlemleri arttırılırken, duruşma çıkışında sanık ve maktul yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma kısa sürede alevlenme işareti gösterince, olay yerindeki polis ekipleri hızlı müdahalede bulundu. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrılarak arbede büyümeden önlendi ve güvenlik sağlandı.

Olayın adli süreci ve duruşmaların devam edeceği bildirildi.

BARTIN'DA 7 AY ÖNCE MEYDANA GELEN VE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ARAZİ KAVGASINDA GERÇEKLEŞEN 2 DURUŞMANIN...

BARTIN'DA 7 AY ÖNCE MEYDANA GELEN VE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ARAZİ KAVGASINDA GERÇEKLEŞEN 2 DURUŞMANIN SONUNDA TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ. YOĞUN GÜVENLİK TEDBİR ALAN POLİSİN MÜDAHALESİ İLE KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ.

BARTIN'DA 7 AY ÖNCE MEYDANA GELEN VE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ARAZİ KAVGASINDA GERÇEKLEŞEN 2 DURUŞMANIN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
2
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın
3
Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi
4
Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi: 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
6
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
7
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler