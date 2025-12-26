Yozgat'ta Alfa Rezidans'ta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı, 2 Dumandan Etkilendi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Akdağ Mahallesindeki Alfa Rezidans'ta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve Yaralılar

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Patlama esnasında evde bulunan C.D. (19) yaralanırken, yan dairede bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonucunda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Komşu ve Yönetici İfadesi

Apartman Yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyerek, "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ salim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT’TA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ İSE DUMANDAN ETKİLENDİ.-