Yozgat'ta Alfa Rezidans'ta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı, 2 Dumandan Etkilendi

Yozgat'ta Alfa Rezidans'ta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:47
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Akdağ Mahallesindeki Alfa Rezidans'ta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve Yaralılar

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Patlama esnasında evde bulunan C.D. (19) yaralanırken, yan dairede bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonucunda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Komşu ve Yönetici İfadesi

Apartman Yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyerek, "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ salim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

