Denizli'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Ramazan Çoban Hayatını Kaybetti

Denizli'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
Pamukkale, Cankurtaran Mahallesi
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil karşı şeride geçerek refüjlere çarptı ve takla attı.
Edinilen bilgiye göre, Acıpayam’dan Denizli istikametine gelen 20 AOE 408 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Çoban kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla karşı şeride geçip refüjlere çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.
Takla atan otomobilde sürücü Ramazan Çoban araçta sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Çoban’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Ramazan Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çoban’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler devam ediyor.
