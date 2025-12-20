DOLAR
Denizli'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Ramazan Çoban Hayatını Kaybetti

Denizli Pamukkale'de karşı şeride geçen otomobil refüje çarparak takla attı; sürücü Ramazan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:43
Denizli'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Ramazan Çoban Hayatını Kaybetti

Denizli'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Pamukkale, Cankurtaran Mahallesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil karşı şeride geçerek refüjlere çarptı ve takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam’dan Denizli istikametine gelen 20 AOE 408 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Çoban kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla karşı şeride geçip refüjlere çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Takla atan otomobilde sürücü Ramazan Çoban araçta sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Çoban’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Ramazan Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çoban’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKINCA KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI.

KONTROLDEN ÇIKINCA KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI.

KONTROLDEN ÇIKINCA KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

