Sadettin Saran Adli Tıp'ta Saç ve Kan Örneği Verdi — Uyuşturucu Soruşturması

Sadettin Saran Adli Tıp'ta Saç ve Kan Örneği Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade çağrısı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade için çağrılmıştı.

Saran, sabah saatlerinde ifade işlemleri için adliyeye geldi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve burada saç ve kan örneği verdi.

Verilen örneklerin ardından Saran, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Soruşturmada Saran hakkında yöneltilen suçlamalar ’uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak’ şeklinde bulunuyor.

