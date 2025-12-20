DOLAR
Sadettin Saran Adli Tıp'ta Saç ve Kan Örneği Verdi — Uyuşturucu Soruşturması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye çağrıldı; Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:59
Sadettin Saran Adli Tıp'ta Saç ve Kan Örneği Verdi — Uyuşturucu Soruşturması

Sadettin Saran Adli Tıp'ta Saç ve Kan Örneği Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade çağrısı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade için çağrılmıştı.

Saran, sabah saatlerinde ifade işlemleri için adliyeye geldi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve burada saç ve kan örneği verdi.

Verilen örneklerin ardından Saran, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Soruşturmada Saran hakkında yöneltilen suçlamalar ’uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak’ şeklinde bulunuyor.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SADETTİN SARAN, ADLİ TIP KURUMU'NDA SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SADETTİN SARAN, ADLİ TIP KURUMU’NDA SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

