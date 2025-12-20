DOLAR
Konya'da Taşla Vuran Çocuk Savcılık Talimatıyla Yeniden Tutuklandı

Konya'da 8 Aralık'ta okul arkadaşı Hasan Berat G.'nin kafasına parke taşıyla vurduğu iddia edilen 13 yaşındaki T.F., adli kontrolle tahliye edildikten sonra savcılık talimatıyla yeniden tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:33
Olayın detayları ve soruşturma

Olay, 8 Aralık 2025 günü saat 15.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul arkadaşı olan Hasan Berat G. (13) ile T.F. (13) arasında yürürken tartışma çıktı.

Mağdur Hasan Berat G.'nin ifadesine göre, arkadaşı T.F. önce ağaç dalı ile ayağına vurdu, ardından taş attı. Hasan Berat G.'nin 'Neden böyle yapıyorsun?' diyerek tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun parçalanan kafatası ise titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.'nin beyanı üzerine soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla yeniden gözaltı ve tutuklama

T.F., emniyet birimlerince yakalanarak 9 Aralık tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan şüpheli, 15 Aralık'ta haftada bir kez imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı doğrultusunda T.F. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.F., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞINA TAŞLA VURULAN HASAN BERAT G. (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

