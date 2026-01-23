Diyarbakır Bismil'de Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Görevlisi Yaralandı
Kaza ve müdahale
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde zorlu kış şartlarında görev yapan sağlık ekibini taşıyan ambulans, Bismil-Batman kara yolu Çöltepe mevkiinde yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 3 sağlık personeli yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye meslektaşları ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralıların durumu ve süreç
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, başka bir ambulansla hastaneye nakledildiler. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililerin uyarıları
Yetkililer, zorlu kış şartlarında 112 hattının meşgul edilmemesi ve yalnızca acil durumlarda destek istenmesi gerektiğini hatırlattı.
