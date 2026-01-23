Diyarbakır Bismil'de Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Görevlisi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Kaza ve müdahale

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde zorlu kış şartlarında görev yapan sağlık ekibini taşıyan ambulans, Bismil-Batman kara yolu Çöltepe mevkiinde yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 3 sağlık personeli yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye meslektaşları ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve süreç

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, başka bir ambulansla hastaneye nakledildiler. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer, zorlu kış şartlarında 112 hattının meşgul edilmemesi ve yalnızca acil durumlarda destek istenmesi gerektiğini hatırlattı.

