Uzman Çavuş Taner Arı, Bingöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kuzey Irak harekatında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, Bingöl'in Solhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:42
Kuzey Irak harekatında görev yapan uzman çavuş memleketinde uğurlandı

Kuzey Irak harekat alanında görev yaparken hayatını kaybeden, 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı mensubu Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, bugün memleketi Bingöl'e getirildi.

Solhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından Arı, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

