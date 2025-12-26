DOLAR
Kayseri'de İhraç Astsubay M.A. Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis

Kayseri'de 'FETÖ/PDY' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay M.A. yakalandı, cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:36
Kayseri'de ihraç astsubay M.A. yakalandı

Kayseri'de yürütülen operasyonlarda, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir ihraç astsubay yakalandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu M.A. (39) gözaltına alındı.

Operasyon ve yakalama detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (39) yakalandı. M.A. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

