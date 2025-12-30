Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü: Rojda Yakışıklı yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü

Rojda Yakışıklı (28), 27 Aralık'ta Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında dini nikahlı eşi Okay Gür tarafından işkence sonrası boğularak öldürüldü. Zanlı, cezaevinden aldığı 11 günlük izin süresince eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı ve jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 27 Aralık'ta Sarıkaş mezrasında meydana geldi. Üç çocuk annesi olan Rojda Yakışıklı'nın eşi Okay Gür'ün izne geldikten sonra eşlerine 'öldüreceği' yönünde tehditlerde bulunduğu, aile fertlerinin bu durumu yetkililere bildirdiği belirtildi. Aile, eşin Rojda'yı ambara götürüp işkence uyguladıktan sonra boğarak öldürdüğünü ve cesedi torbaya koyup gömdüğünü anlattı.

Aileden açıklamalar

Yengesi Sema Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Gür'ün izne gelir gelir gelmez eşlerini arayıp ölümle tehdit ettiğini, bunun üzerine Rojda'nın durumunu kontrol ettiklerini söyledi. Erdem, Rojda için kayıp ilanı verilip karakola haber verildiğini, haber verildiğini öğrenince zanlının aracı getirip Rojda'yı boğduğunu ve kafasına darbe vurduğunu ifade etti. Erdem, bazı bölgelerde işkence izleri olduğunu, olayda kumasının ve büyük eşinin oğlunun parmağının da geçtiğini, 15 yaşındaki oğlunun karakolda itiraflarda bulunduğunu aktardı.

Rojda'nın ablası Medine Çelik ise 'Ablasıyım, sonradan geldim. Kardeşim tehdit edildiğini söylemiş. Kardeşimin hakkı kalmasın' diye konuştu.

Soruşturma, tutuklama ve aile talepleri

Görgü ve aile beyanlarına göre zanlı Gür, eşlerini tehdit ettikten sonra Rojda'yı öldürdü. Zanlı gözaltına alınarak jandarma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Aile, zanlının daha önce 'uyuşturucu' suçundan yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu, açık cezaevine geçtiğini ve bu kapsamda 11 günlük izin hakkından yararlandığını belirtti.

Aile, Rojda'nın üç çocuğunun (en büyüğü 10, 9 ve 6 yaşındaki çocuklar) devlet korumasına alınmasını talep etti; çocukların ne üvey anneye ne de yakınına teslim edilmesini istediğini bildirdi. Ayrıca aile, olayda adı geçen herkesin soruşturularak cezalandırılmasını ve en ağır cezanın verilmesini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN ROJDA YAKIŞIKLI