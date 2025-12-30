DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 -0,2%
ALTIN
6.022,29 -0,8%
BITCOIN
3.756.591,91 -0,44%

Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü: Rojda Yakışıklı yaşamını yitirdi

Diyarbakır Sur'da izne çıkan Okay Gür, dini nikahlı eşi Rojda Yakışıklı'yı işkence sonrası boğarak öldürdü; zanlı jandarma işlemleri sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:47
Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü: Rojda Yakışıklı yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü

Rojda Yakışıklı (28), 27 Aralık'ta Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında dini nikahlı eşi Okay Gür tarafından işkence sonrası boğularak öldürüldü. Zanlı, cezaevinden aldığı 11 günlük izin süresince eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı ve jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 27 Aralık'ta Sarıkaş mezrasında meydana geldi. Üç çocuk annesi olan Rojda Yakışıklı'nın eşi Okay Gür'ün izne geldikten sonra eşlerine 'öldüreceği' yönünde tehditlerde bulunduğu, aile fertlerinin bu durumu yetkililere bildirdiği belirtildi. Aile, eşin Rojda'yı ambara götürüp işkence uyguladıktan sonra boğarak öldürdüğünü ve cesedi torbaya koyup gömdüğünü anlattı.

Aileden açıklamalar

Yengesi Sema Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Gür'ün izne gelir gelir gelmez eşlerini arayıp ölümle tehdit ettiğini, bunun üzerine Rojda'nın durumunu kontrol ettiklerini söyledi. Erdem, Rojda için kayıp ilanı verilip karakola haber verildiğini, haber verildiğini öğrenince zanlının aracı getirip Rojda'yı boğduğunu ve kafasına darbe vurduğunu ifade etti. Erdem, bazı bölgelerde işkence izleri olduğunu, olayda kumasının ve büyük eşinin oğlunun parmağının da geçtiğini, 15 yaşındaki oğlunun karakolda itiraflarda bulunduğunu aktardı.

Rojda'nın ablası Medine Çelik ise 'Ablasıyım, sonradan geldim. Kardeşim tehdit edildiğini söylemiş. Kardeşimin hakkı kalmasın' diye konuştu.

Soruşturma, tutuklama ve aile talepleri

Görgü ve aile beyanlarına göre zanlı Gür, eşlerini tehdit ettikten sonra Rojda'yı öldürdü. Zanlı gözaltına alınarak jandarma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Aile, zanlının daha önce 'uyuşturucu' suçundan yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu, açık cezaevine geçtiğini ve bu kapsamda 11 günlük izin hakkından yararlandığını belirtti.

Aile, Rojda'nın üç çocuğunun (en büyüğü 10, 9 ve 6 yaşındaki çocuklar) devlet korumasına alınmasını talep etti; çocukların ne üvey anneye ne de yakınına teslim edilmesini istediğini bildirdi. Ayrıca aile, olayda adı geçen herkesin soruşturularak cezalandırılmasını ve en ağır cezanın verilmesini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN ROJDA YAKIŞIKLI

ÖLDÜRÜLEN ROJDA YAKIŞIKLI

DİYARBAKIR'IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE 11 GÜNLÜK İZİNLE CEZAEVİNDE ÇIKAN EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü
2
Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama
3
Bursa'da Gece Yarısı Kaza Kamerada: 1'i Ağır, 4 Yaralı
4
Hatay'da Dayısı Tarafından Diri Diri Gömülen 10 Yaşındaki Amir Taburcu Edildi
5
Bilecik’te Dodurga Erikli Yolunda Trafik Kazası — 4 Yaralı
6
Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Motosikletli Kuryeye Çarptı
7
Gaziantep'te Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları