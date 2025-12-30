Antalya'da 350 bin TL'lik hırsızlık 'Bilge' Yüz Tanıma ile aydınlatıldı

Olay ve soruşturma

Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 aralık tarihinde gece saatlerinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, 350 bin TL değerinde malzeme ve nakit para ile birlikte güvenlik kamera kayıt sistemini çalarak olay yerinden kaçtı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Tespit ve yakalama

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanmamak için çaldığı kayıt cihazına rağmen, Jandarma'nın 'Bilge' Yüz Tanıma Sistemini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından dün malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma ve tahkikat işlemleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER