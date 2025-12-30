DOLAR
Türkeli'de Doğalgaz Kesintisi Sona Erdi: Taşımalı Doğalgaz Yeniden Veriliyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde, taşımalı doğalgazı taşıyan tırın gecikmesi nedeniyle başlayan yaklaşık 20 saatlik kesinti sona erdi; sistem kademeli olarak yeniden devreye alınıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:49
Sinop’un Türkeli ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle doğalgaz taşıyan tırın gecikmesi sonucu yaşanan doğalgaz kesintisi sona erdi.

İlçe genelinde doğalgazın yeniden verilmeye başlandığı bildirildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, doğalgazın güvenli şekilde kullanılabilmesi için apartman girişlerinde firma ekiplerince yapılacak hava alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kullanım sağlanacak.

Yaklaşık 20 saat süren kesintinin ardından ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte sistem kademeli olarak devreye alındı.

Vatandaşlardan, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

