Türkeli'de Doğalgaz Kesintisi Sona Erdi: Taşımalı Doğalgaz Yeniden Veriliyor

Türkeli'de Doğalgaz Kesintisi Sona Erdi
Taşımalı doğalgaz dağıtımı yeniden başlatıldı
Sinop’un Türkeli ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle doğalgaz taşıyan tırın gecikmesi sonucu yaşanan doğalgaz kesintisi sona erdi.
İlçe genelinde doğalgazın yeniden verilmeye başlandığı bildirildi.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, doğalgazın güvenli şekilde kullanılabilmesi için apartman girişlerinde firma ekiplerince yapılacak hava alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kullanım sağlanacak.
Yaklaşık 20 saat süren kesintinin ardından ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte sistem kademeli olarak devreye alındı.
Vatandaşlardan, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
