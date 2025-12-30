Isparta'da Kaçak İçki ve Parfüm Operasyonu: 4 Şüpheliye Adli İşlem

Operasyonun detayları

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içinde Gönen, Keçiborlu ve Şarkikaraağaç ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda yüzlerce litre el yapımı alkollü içki ve kaçak parfümler ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 650 litre el yapımı şarap, 40 litre etil alkol, 100 litre el yapımı viski, 15 litre el yapımı rakı, 40 kilogram anason, 1 adet damıtma sistemi, 1 adet alkol ölçüm aleti, 1 adet sıvı ölçer aleti, 1 adet viski aroması, 1 adet rakı aroması ve 41 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

