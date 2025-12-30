Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası’nda yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, bir tırda saklanan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu yürüten birimler, şüpheli sevkiyata yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Seyri

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kontrolde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında tırda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine araç arama hangarına alındı.

Narkotik Dedektör Köpeği 'Bodri' eşliğinde yapılan detaylı aramalarda, dorsenin arka bölümünde yasal yükün üzerine yerleştirilen koliler açıldı. Kontrollerde farklı renklerde ecstasy haplar ile vakumlu poşetler içerisinde beyaz toz cinsi maddeler bulundu.

Ele Geçirilen Miktarlar

Operasyonda yaklaşık 2 milyon 500 bin adet ecstasy hap ile 16,248 kilogram sentetik esrar (MDMB) ele geçirildi. Yetkililer, bu buluntularla birlikte toplamda yaklaşık 600 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu açıkladı.

Özellikle ele geçirilen ecstasy hap miktarının, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili hazırlanan dosyanın adli makamlara iletildiği bildirildi.

