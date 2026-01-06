Diyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' Operasyonu: 10 Tutuklama

Diyarbakır merkezli "Sanal Kıskaç" Operasyonunda 10 Tutuklama

Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen "Sanal Kıskaç Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar sonucu; şüphelilerin sosyal medya üzerinden "sıfır faizli kredi" ilanlarıyla vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendirip internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve para transferi yaptıkları tespit edildi.

Soruşturmada, mağdur sayısının ülke geneline yayıldığı ve banka ile kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Adli Süreç

Diyarbakır merkezli olarak Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüphelinin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 11 İLDE YAPILAN “SANAL KISKAÇ OPERASYONUNDA” GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİNDEN 10’U TUTUKLANDI.