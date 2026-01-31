Dörtyol'da Otobanda Makasla Yarış: 4 Sürücü Yakalandı

Hatay Dörtyol'da otobanda makas atıp yarışan 4 sürücü jandarma tarafından yakalandı; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:31
Dörtyol'da Otobanda Makasla Yarış: 4 Sürücü Yakalandı

Dörtyol'da Otobanda Makasla Yarış: 4 Sürücü Yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde akan trafikte otobanda makas atarak yarış yapan 4 araç sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri, Dörtyol ilçesindeki otoyolda trafikte tehlike yaratan sürücüleri tespit etti. Yapılan çalışmada yarış ve makas atan sürücüler yakalandı.

Yakalanan sürücüler M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. olarak açıklandı. Konuyla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında süreci şu sözlerle duyurdu:

"Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Gereği yapıldı. Sürücüler hakkında; \"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma\" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Akan Trafikte YARIŞ YAPAN sürücüye, 46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 2 YIL süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde 2. kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz. Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: MAKAS ATAN sürücüye, 90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Olayla ilgili soruşturma ve idari işlemler sürüyor.

Otobanda makas atarak yarış yapan sürücüler yakayı ele verdi

Otobanda makas atarak yarış yapan sürücüler yakayı ele verdi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Ataşehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Manisa Kula'da U dönüşü kazası: 2 sürücü yaralandı
4
Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı
5
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Kaza: Balıkesir'de 4 Yaralı
6
Kütahya'da Kredi Vaadi Dolandırıcılığı: Genç Uğur Çınaroğlu 1 Yıl Tutuklu Kaldı
7
İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları