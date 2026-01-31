Dörtyol'da Otobanda Makasla Yarış: 4 Sürücü Yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde akan trafikte otobanda makas atarak yarış yapan 4 araç sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri, Dörtyol ilçesindeki otoyolda trafikte tehlike yaratan sürücüleri tespit etti. Yapılan çalışmada yarış ve makas atan sürücüler yakalandı.

Yakalanan sürücüler M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. olarak açıklandı. Konuyla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında süreci şu sözlerle duyurdu:

"Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Gereği yapıldı. Sürücüler hakkında; \"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma\" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Akan Trafikte YARIŞ YAPAN sürücüye, 46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 2 YIL süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde 2. kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz. Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: MAKAS ATAN sürücüye, 90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Olayla ilgili soruşturma ve idari işlemler sürüyor.

Otobanda makas atarak yarış yapan sürücüler yakayı ele verdi