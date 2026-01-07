Denizli Çameli'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Emekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, kontrolden çıkan bir traktör yan devrildi ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; traktörüyle orman yolunda seyir halinde olan vatandaş, zeminin kaygan ve engebeli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün yan devrilmesi sonucu sürücü, traktörün altında kalarak yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazanın hemen ardından yaralı, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaralı ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE, ORMANLIK ALANDA KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI.