Denizli Çameli'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Denizli Çameli Emekçi Mahallesi yakınlarında traktör devrildi; sürücü traktörün altında kalarak yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:11
Olayın Detayları

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Emekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, kontrolden çıkan bir traktör yan devrildi ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; traktörüyle orman yolunda seyir halinde olan vatandaş, zeminin kaygan ve engebeli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün yan devrilmesi sonucu sürücü, traktörün altında kalarak yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazanın hemen ardından yaralı, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaralı ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

