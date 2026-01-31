Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı

Yalova Çınarcık'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap denize uçtu. Sürücü Emirhan Algan hafif yaralandı; araç çekici ve itfaiyeyle çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:58
Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı

Yalova'da Pikap Denize Uçtu: 1 Yaralı

Çınarcık'ta meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Karpuzdere Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir pikap denize uçtu.

Kaza anında yolda ilerleyen 34 FB 9405 plakalı pikabın sürücüsü Emirhan Algan, bir anlık gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarından denize düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü alarak Çınarcık Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Araçta bulunan yolcu K.A kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denize düşen araç, bölgeye intikal eden çekici ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PİKAP YOLDAN ÇIKARAK...

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PİKAP YOLDAN ÇIKARAK DENİZ UÇTU. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PİKAP YOLDAN ÇIKARAK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Ataşehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Manisa Kula'da U dönüşü kazası: 2 sürücü yaralandı
4
Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı
5
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Kaza: Balıkesir'de 4 Yaralı
6
Kütahya'da Kredi Vaadi Dolandırıcılığı: Genç Uğur Çınaroğlu 1 Yıl Tutuklu Kaldı
7
İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları