Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı

Yalova'da Pikap Denize Uçtu: 1 Yaralı

Çınarcık'ta meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Karpuzdere Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir pikap denize uçtu.

Kaza anında yolda ilerleyen 34 FB 9405 plakalı pikabın sürücüsü Emirhan Algan, bir anlık gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarından denize düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü alarak Çınarcık Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Araçta bulunan yolcu K.A kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denize düşen araç, bölgeye intikal eden çekici ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

