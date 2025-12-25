DOLAR
Dursunbey'de tren köprüsünde facia: 79 yaşındaki Halil Çelik hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yasaklı tren köprüsünde yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik'e tren çarptı; köprüden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:49
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, geçmenin yasak olduğu tren köprüsünde yürüyen bir kişi trenin çarpması sonucu köprüden düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den Kütahya’ya giden yolcu treni Gökçedağ mevkinde bulunan köprüden geçerken kaza meydana geldi. Köprüye çıkmanın yasak olduğu alanda yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik, trenin çarpması sonucu köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

