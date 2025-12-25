Dursunbey'de tren köprüsünde facia: 79 yaşındaki Halil Çelik hayatını kaybetti

Dursunbey'de tren köprüsünde ölüm
Yasaklı alanda yürüyen kişi trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, geçmenin yasak olduğu tren köprüsünde yürüyen bir kişi trenin çarpması sonucu köprüden düşerek yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den Kütahya’ya giden yolcu treni Gökçedağ mevkinde bulunan köprüden geçerken kaza meydana geldi. Köprüye çıkmanın yasak olduğu alanda yürüyen 79 yaşındaki Halil Çelik, trenin çarpması sonucu köprüden düşerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNDE GEÇMENİN YASAK OLDUĞU TREN KÖPRÜSÜNDEN YÜRÜYEN BİR KİŞİ TRENİN ÇARPMASI SONUCU KÖPRÜDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.