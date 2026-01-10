Düzce'de Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aziziye Mahallesi'nde iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyonda 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. TCK 188 kapsamında işlem yapılan ve gözaltına alınan F.K. (50) ile A.S. (30) isimli şahıslar tutuklandı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

