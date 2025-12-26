DOLAR
Samsun'da 4 Öğrenci Tavuk Döner Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Samsun Atakum'da 4 özel okul öğrencisi, öğle arasında yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı; durumları iyi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:23
Atakum'da öğle arası yemek sonrası sağlık ekipleri müdahale etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki yakınlardaki bir işletmeden tavuk döner yedi.

Birkaç dakika sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrencilerin durumu, okul yönetimi tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Yapılan kontrollerde yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

