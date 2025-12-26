Samsun'da 4 Öğrenci Tavuk Döner Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Atakum'da öğle arası yemek sonrası sağlık ekipleri müdahale etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki yakınlardaki bir işletmeden tavuk döner yedi.

Birkaç dakika sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrencilerin durumu, okul yönetimi tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Yapılan kontrollerde yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

SAMSUN’DA ÖZEL BİR OKULDA EĞİTİM GÖREN 4 ÖĞRENCİ, ÖĞLE ARASINDA OKUL DIŞINDAKİ BİR İŞLETMEDEN YEDİKLERİ TAVUK DÖNER SONRASI ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI. ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.