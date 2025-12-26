DOLAR
Malatya'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonrası kaza: sürücü yaralandı

Malatya Battalgazi'de 'dur' ihtarına uymayan A.O.A. idaresindeki 44 AHS 078 plakalı motosiklet kovalamaca sonucu araca çarpıp dere yatağına devrildi; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:26
Battalgazi'de yaşanan kazada bir kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Merkezde Beydağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan A.O.A. (17) idaresindeki 44 AHS 078 plakalı motosiklet kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle kovalamacaya giren motosiklet, Kurtuba cami mevkiinde bir araca çarptıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

