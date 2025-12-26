DOLAR
Düzce’de Otobüsten 46 bin 655 Silah Parçası Çıktı — 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Düzce’de yolcu otobüsünde İstanbul’a sevk edilmek üzere bulunan 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi; 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:43
23 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren silah kaçakçılarına yönelik yaklaşık 23 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası operasyon başlattı.

Şüphelilerin Düzce’den İstanbul’a çok sayıda silah parçası sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.E.K.’ye ait Tokuşlar Mahallesi’ndeki iş yeri, otomobil ve yolcu otobüsünü takibe aldı. İş yerinden koliler ve torbalar içinde otobüse yükleme yapıldığı tespit edildi.

Otoyolda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda toplam 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 2 bin 100 mekanizma yatağı, 2 bin 100 üst kapak tutucu, 2 bin 100 üst kapak düşürme mandalı, 2 bin 100 iğne kontrol pimi, 2 bin 100 arpacık, 2 bin 50 tetik tutucu, 2 bin 50 iğne tutucu gibi tamamlayıcı parçalar ile 1 adet silah yapımında kullanılan çok amaçlı torna tezgahı yer aldı.

Ayrıca aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen malzemelerin birleştirilmesi durumunda yaklaşık 2 bin 100 ruhsatsız tabanca üretilebileceğini belirledi.

Operasyon kapsamında şüpheliler M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ., D.D. ve otobüs şoförü Z.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

