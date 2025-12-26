DOLAR
Siverek'te Otomobil Köprüden Düştü — Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 06 VHT 44 plakalı otomobil köprüden düştü; sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:18
Köprüden düşen araçta sıkışan sürücü vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

Kaza, Siverek-Yoğunca kırsal mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 VHT 44 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol üzerindeki köprüden aşağı uçarak ters döndü.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü daha sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, köprüden düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

