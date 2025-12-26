Siverek'te Otomobil Köprüden Düştü — Sürücü Yaralandı

Köprüden düşen araçta sıkışan sürücü vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

Kaza, Siverek-Yoğunca kırsal mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 VHT 44 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol üzerindeki köprüden aşağı uçarak ters döndü.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü daha sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, köprüden düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

