Iğdır'da Trafik Kazası: Kazım Karabekir Caddesi'nde 2 Yaralı

Olayın Detayları

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi.

İğdır yönüne seyir halinde olan 76 AU 261 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Araçta sıkışan Eren Ş. ile Muhammet Ali G., olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

