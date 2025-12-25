Düzce merkezli 'deepfake' operasyonu: Hesaplarda 25 milyon TL tespit edildi

Düzce merkezli "deepfake" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertti. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, hesap hareketlerinde yaklaşık 25 milyon lira para trafiği belirlendi.

Yöntem: Yapay zeka ile güven sağladılar

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin kamuoyunca tanınan kişilerin ses ve görüntülerini yapay zeka ile manipüle ederek sahte yatırım reklamları oluşturduğu, bu reklamlarla mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendirdikleri tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon ve ele geçirilenler

Jandarma ekipleri İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında G.A., A.A., K.O., S.G. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Mali inceleme: 25 milyon liralık para trafiği

Uzman ekiplerin şüphelilere ait banka ve kripto hesapları üzerindeki incelemeleri sonucu, hesaplar üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık giriş ve çıkış hareketi tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

