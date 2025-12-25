Samandağ’da 2 Katlı Müstakil Evde Yangın – İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Samandağ’da 2 Katlı Müstakil Evde Yangın
İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
Hatay’da Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan atlatılan olayda evde hasar oluştu. Yetkililer, söndürme çalışmalarının ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
