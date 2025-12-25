DOLAR
Samandağ’da 2 Katlı Müstakil Evde Yangın – İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Samandağ Cemal Gürsel Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:55
İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay’da Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan atlatılan olayda evde hasar oluştu. Yetkililer, söndürme çalışmalarının ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

