Edirne’de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi
1. Murat Mahallesi'nde kaza
Edirne'nin 1. Murat Mahallesinde seyir halinde olan B.T yönetimindeki 22 ABT 739 plakalı otomobilin üzerine, devrilen bir ağaç düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.
Araç sürücüsü B.T, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek ekiplerin tedavisini kabul etmedi.
Devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinden kaldırılırken, otomobilde hasar meydana geldi.
