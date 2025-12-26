DOLAR
Edirne’de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi

Edirne 1. Murat Mahallesi'nde 22 ABT 739 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi; sürücü B.T’nin sağlık durumu iyi, araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:41
1. Murat Mahallesi'nde kaza

Edirne'nin 1. Murat Mahallesinde seyir halinde olan B.T yönetimindeki 22 ABT 739 plakalı otomobilin üzerine, devrilen bir ağaç düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

Araç sürücüsü B.T, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek ekiplerin tedavisini kabul etmedi.

Devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinden kaldırılırken, otomobilde hasar meydana geldi.

