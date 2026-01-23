Edirne-Lalapaşa'da Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi
Kaza ve müdahale
Edirne-Lalapaşa karayolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobille çarpışması sonucu ağır hasar meydana geldi ve bir kişi hayatını kaybetti.
Kazaya karışan tır, Edirne’den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki F.A. idaresindeki 27 BDZ 531 plakalı araçtı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır karşı şeride geçerek, Lalapaşa’dan Edirne yönüne giden 70 yaşındaki Mahmut Oyan yönetimindeki 22 AC 615 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mahmut Oyan için olay yerinde Edirne İtfaiyesi ekipleri yoğun kurtarma çalışması yürüttü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen 70 yaşındaki Mahmut Oyan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü F.A. ise kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
EDİRNE-LALAPAŞA KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIRIN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 70 YAŞINDAKİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.