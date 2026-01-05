Edremit'te alacak verecek kavgası tüfekle bitti: 2 yaralı

Olay Detayı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, cadde ortasında kavgaya dönüştü. Olay, İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ve E.G. ile S.İ. ve P.İ. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, S.İ. ve P.İ. tarafından tüfekle ateş açıldığı öğrenildi.

Yaralılar ve Soruşturma

Bacaklarından yaralanan Y.A. ve E.G., sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda suçta kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı devam ettirdiği kaydedildi.

