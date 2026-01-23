Efeler’de Uyuşturucu Suçundan 22 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan O.O. Yakalandı

Aydın Efeler'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.O. (33), jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:14
Operasyon ve Yakalama Detayları

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (33) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan O.O., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

