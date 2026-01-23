Efeler’de Uyuşturucu Suçundan 22 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan O.O. Yakalandı

Operasyon ve Yakalama Detayları

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (33) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan O.O., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

