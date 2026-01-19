Elazığ’da Buzlanan Yolda Kaza: Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ’da buzda kayan hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi Arap Baba Sokak'ında meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol yüzeyindeki buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın oluş şeklini ortaya koydu.

