Elazığ'da Geri Manevra Yapan Araç Parktaki İki Araca Çarpıp Kaçtı — O Anlar Kamerada

Elazığ'da geri manevra yapan araç Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde park halindeki iki araca çarpıp maddi hasar oluşturdu; o anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:58
Elazığ'da geri manevra yapan araç park halindeki iki araca çarpıp kaçtı

Olay ve güvenlik kamerası görüntüleri

Elazığ'ın merkez Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yol kenarında çalışır vaziyette duran bir araç geri geri hareket etmeye başladı.

Bir anda geri gelen araç, park halindeki iki araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

