Elazığ'da Geri Manevra Yapan Araç Parktaki İki Araca Çarpıp Kaçtı — O Anlar Kamerada

Elazığ'da geri manevra yapan araç park halindeki iki araca çarpıp kaçtı

Olay ve güvenlik kamerası görüntüleri

Elazığ'ın merkez Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yol kenarında çalışır vaziyette duran bir araç geri geri hareket etmeye başladı.

Bir anda geri gelen araç, park halindeki iki araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

ELAZIĞ’DA GERİ MANEVRA YAPAN BİR ARAÇ, PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPARAK MADDİ HASARA NEDEN OLDU. KAZA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI