Elazığ Karakoçan'da karda kayan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde karda kayan hafif ticari araç yol kenarındaki kanala devrildi; 2 kişi yaralandı, yaralılar Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:57
Kaza Kırkpınar Mahallesi'nde gerçekleşti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan hafif ticari araç, yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

