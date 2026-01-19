Düzce'de Kaçak Avcılar Termal Dronla Tespit Edildi

Gölyaka'da termal dronla tespit edilen kaçak avcıların sığınağı yıkıldı; kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:11
DÜZCE (İHA) — Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılar termal dron ile tespit edildi. Zorlu arazi koşullarında yapılan tarama sonucu kaçak avcıların barınağı kullanılamaz hale getirildi.

Operasyon ve termal dron taraması

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Zorlu arazi ve hava şartlarında gerçekleştirilen termal dron destekli taramada, Melen Çayı kenarında kaçak avcılar tarafından inşa edilen sığınak tespit edildi.

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, cihazı fark eden bir şüphelinin sığınağa girerek gizlenmeye çalıştığı, arazideki diğer kişilerin ise bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak avcılıkta bekleme noktası olarak kullanıldığı belirlenen yapıyı yıkarak imha etti. Kimlik tespiti ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kurumsal açıklama

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz arazi ve hava şartları gözetmeksizin aralıksız devam ediyor. Coğrafi şartların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda, termal dron sistemlerimizle gece-gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir bir ekosistemin tesisi amacıyla, teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Ekiplerin, kaçak avcılık olayına ilişkin kimlik tespiti ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

