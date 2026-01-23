Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde kar nedeniyle kontrolden çıkan pikap, İl Özel İdaresi ekiplerince halatla düştüğü yerden kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:23
Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Sürekli köyünde, yoğun kar yağışı sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole düştü.

Sürücü, aracını kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla iş makinesini düştüğü yerden kurtardı.

