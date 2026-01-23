Elazığ Kovancılar'da kar nedeniyle şarampole düşen pikap kurtarıldı
Sürekli köyünde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç kurtarıldı
Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Sürekli köyünde, yoğun kar yağışı sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole düştü.
Sürücü, aracını kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.
Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla iş makinesini düştüğü yerden kurtardı.
