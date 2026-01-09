Erdemli'de D-400'de Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza ve müdahale
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Göçmen Virajı Mevkisi üzerinde, Mersin Antalya D-400 kara yolunda Antalya istikametinde gerçekleşti. M.S. yönetimindeki 33 VS 120 plakalı kamyonet ile aynı istikamette ilerleyen Ş.A.Ö. idaresindeki 33 KF 100 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
