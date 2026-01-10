Buldan'da Defineciler 300 Yıllık Tarihi Hamamı Talan Etti

Buldan'da Definecilerin Hedefi: 300 Yıllık Tarihi Hamam Tahrip Edildi

Olayın Detayları

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi hamamın içinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölge sakinlerinin, hamamdan gelen sesleri fark etmesi üzerine yapılan kontrolde kaçak kazı faaliyetleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; 1. derece sit bölgesinde yer alan tarihi hamam, yapılan kaçak kazılar nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü. Kazı yapan kişilerin tarihi yapıya verdiği zararın boyutu, bölge halkı tarafından endişeyle karşılandı.

Vatandaşların Tepkisi ve Talepleri

Bölgede yaşayanlar, hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini, kazı çalışmaları sırasında gürültü duyduklarını ve bunun tekrarlandığını aktardı. Vatandaşlar, definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini belirterek, 3 asırlık tarihi hamamın derhal koruma altına alınmasını talep etti.

Olayla ilgili resmi açıklama veya soruşturma bilgileri henüz paylaşılmadı. Yerel halkın çağrısı, tarihi mirasın korunması yönünde yetkililerin acil müdahalesi yönünde yoğunlaşıyor.

