Buldan'da Defineciler 300 Yıllık Tarihi Hamamı Talan Etti

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Hamamboğazı'nda yaklaşık 300 yıllık tarihi hamam, kaçak kazı yapan definecilerce tahrip edildi; yöre sakinleri koruma talep ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:09
Buldan'da Defineciler 300 Yıllık Tarihi Hamamı Talan Etti

Buldan'da Definecilerin Hedefi: 300 Yıllık Tarihi Hamam Tahrip Edildi

Olayın Detayları

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi hamamın içinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölge sakinlerinin, hamamdan gelen sesleri fark etmesi üzerine yapılan kontrolde kaçak kazı faaliyetleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; 1. derece sit bölgesinde yer alan tarihi hamam, yapılan kaçak kazılar nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü. Kazı yapan kişilerin tarihi yapıya verdiği zararın boyutu, bölge halkı tarafından endişeyle karşılandı.

Vatandaşların Tepkisi ve Talepleri

Bölgede yaşayanlar, hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini, kazı çalışmaları sırasında gürültü duyduklarını ve bunun tekrarlandığını aktardı. Vatandaşlar, definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini belirterek, 3 asırlık tarihi hamamın derhal koruma altına alınmasını talep etti.

Olayla ilgili resmi açıklama veya soruşturma bilgileri henüz paylaşılmadı. Yerel halkın çağrısı, tarihi mirasın korunması yönünde yetkililerin acil müdahalesi yönünde yoğunlaşıyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 ASIRLIK TARİHİ TAMAMDA KAÇAK KAZI YAPAN...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 ASIRLIK TARİHİ TAMAMDA KAÇAK KAZI YAPAN DEFİNECİLERİN, TARİHİ YAPIYA ZARAR VERDİKLERİ BELİRTİLDİ.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 ASIRLIK TARİHİ TAMAMDA KAÇAK KAZI YAPAN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü
2
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
3
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları