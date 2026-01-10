TAG Otoyolu'nda Bebek Bezi Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Nurdağı Viyadüğü'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın trafiği durdurdu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde bebek bezi yüklü bir tır alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde otoyoldaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu.

İddiaya göre, sürücü A.B. kontrolündeki 12 AB 521 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup indi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler önce kontrol altına alındı, sonra söndürüldü.

Yangın sonucu yaralanma olmadığı bildirilirken, tırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP (TAG) OTOYOLU NURDAĞI VİYADÜĞÜ ÜZERİNDE BEBEK BEZİ YÜKLÜ BİR TIR ALEV ALEV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN NEDENİYLE, GECE SAATLERİNDE OTOYOLDAKİ TRAFİK AKIŞI BİR SÜRELİĞİNE DURDURULDU.