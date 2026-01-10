TAG Otoyolu'nda Bebek Bezi Yüklü Tır Alev Alev Yandı

TAG Otoyolu Nurdağı Viyadüğü'nde bebek bezi yüklü 12 AB 521 plakalı tır alev aldı; trafik durdu, itfaiye söndürdü, yaralanma yok; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:03
TAG Otoyolu'nda Bebek Bezi Yüklü Tır Alev Alev Yandı

TAG Otoyolu'nda Bebek Bezi Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Nurdağı Viyadüğü'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın trafiği durdurdu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde bebek bezi yüklü bir tır alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde otoyoldaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu.

İddiaya göre, sürücü A.B. kontrolündeki 12 AB 521 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup indi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler önce kontrol altına alındı, sonra söndürüldü.

Yangın sonucu yaralanma olmadığı bildirilirken, tırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP (TAG) OTOYOLU NURDAĞI VİYADÜĞÜ ÜZERİNDE BEBEK BEZİ YÜKLÜ BİR TIR ALEV ALEV...

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP (TAG) OTOYOLU NURDAĞI VİYADÜĞÜ ÜZERİNDE BEBEK BEZİ YÜKLÜ BİR TIR ALEV ALEV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN NEDENİYLE, GECE SAATLERİNDE OTOYOLDAKİ TRAFİK AKIŞI BİR SÜRELİĞİNE DURDURULDU.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü
2
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
3
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları