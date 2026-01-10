Hatay'da Duvardaki Telefonu Çalan Anne ve Çocuk Güvenlik Kamerasında

Hatay'da duvarda unutulan telefonu annesiyle bir kadının çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur Fulya Kaya, polise şikayette bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:30
Görüntülerde, duvardaki cep telefonunu fark edip alan anne ve çocuğun hareketleri yer alıyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Fulya Kaya, duvarın üzerinde unutulan cep telefonunun annesinin yanında bulunan bir kadın ve çocuğu tarafından alındığını güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit etti.

Kaya, oğlunun telefonu duvarın üzerine bırakarak arkadaşlarıyla oynamaya başladığını; bir süre sonra sokağa giren anne ve çocuğun etrafa bakarak telefonu fark edip, içeri girdiği esnada telefonu alıp uzaklaştıklarını söyledi. Olayı sokağın kamera kayıtlarını inceleyerek öğrendiğini belirten Kaya, durumu polis ekiplerine bildirdi ve şikayetçi oldu.

Kaya, telefonun kendisi için maddi değerinin yanında manevi önem taşıdığını vurguladı: "Telefonda rahmetli babamın fotoğrafları ve çocuklarımın anıları vardı". Oğlunun telefonunun 3 yıl önce 3 bin 500 TL karşılığında alınan Samsung A23 olduğunu söyleyen Kaya, oğlunun iki gündür telefon olmadığı için ağladığını ifade etti.

Kaya, anne ve çocuğun davranışını eleştirerek, "Annesinin yanında çocuğun bu şekilde yapması gerçekten çok yanlıştı" dedi ve ekledi: "Benim oğlum yapsa utanırım ve yerin dibine girerdim". Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sonuç beklediklerini belirtti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; Kaya’nın aracıyla ilgilendiği ve oğlunun top oynadığı sırada sokağa giren anne ile çocuğun, duvardaki telefonu fark edip aldığı anlar yer alıyor. Kaya, mahallede müstakil bir sokağın güvenliğinin ihlal edildiğini ve bu tür davranışların çocuklar için kötü örnek oluşturduğunu söyledi.

