Hatay Defne Çekmece'de İşçilerin Kaldığı Daire Alevlere Teslim
Olay ve Müdahale
Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Çekmece Mahallesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Mahalledeki 5 katlı binanın 4. katında başlayan alevler, kısa sürede daireyi sardı.
Daireden yükselen alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıktığı dairede bulunan işçilere ait eşyalar yangında yanarak küle döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
