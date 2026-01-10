Hatay Defne Çekmece'de İşçilerin Kaldığı Daire Alevlere Teslim

Hatay Defne Çekmece'de işçilerin kaldığı 4. kattaki dairede yangın çıktı; itfaiye ekipleri müdahale etti, dairedeki eşyalar küle döndü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:30
Hatay Defne Çekmece'de İşçilerin Kaldığı Daire Alevlere Teslim

Hatay Defne Çekmece'de İşçilerin Kaldığı Daire Alevlere Teslim

Olay ve Müdahale

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Çekmece Mahallesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Mahalledeki 5 katlı binanın 4. katında başlayan alevler, kısa sürede daireyi sardı.

Daireden yükselen alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıktığı dairede bulunan işçilere ait eşyalar yangında yanarak küle döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI 4 KATLI APARTMAN DAİRESİ ALEVLERE TESLİM...

HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI 4 KATLI APARTMAN DAİRESİ ALEVLERE TESLİM OLDU.

HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE İŞÇİLERİN KALDIĞI 4 KATLI APARTMAN DAİRESİ ALEVLERE TESLİM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü
2
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
3
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları