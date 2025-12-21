İnegöl'de Trafik Levhasına Çarpan Otomobil: 1 Yaralı

Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeyken, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Bülent U. (27) yönetimindeki 16 KBU 70 plakalı otomobil, kaldırım üzerindeki trafik levhalarına çarparak durdu.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Araçtan inen sürücü daha sonra epilepsi nöbeti geçirerek yere yığıldı. Trafik ekipleri ile çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

