Erdemli'de Devrilen Kamyonette Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen kamyonette sürücü H.E.A. (26), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:16
Olay

Kaza, gece yarısı Mersin-Antalya D-400 Karayolu Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.E.A. (26) idaresindeki 31 MK 312 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarparak devrildi.

Müdahale ve Sonrası

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

