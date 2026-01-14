Erdemli Kapalı Cezaevi Açığa Dönüştürülüyor — 250 Hükümlü Kapasiteli Açık Cezaevi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki kapalı cezaevi, Tarsus tarafından açık cezaevine dönüştürülüyor; 250 hükümlü kapasiteli kurum için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:50
250 hükümlü kapasiteli Erdemli Açık Ceza İnfaz Kurumu için dönüşüm sürüyor

Mersin’in Erdemli ilçesindeki kapalı cezaevinin, statü değişikliği ile Erdemli Açık Ceza İnfaz Kurumu haline getirilme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kapatılan Erdemli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait birimler, odalar ve fiziki alanların, Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından açık cezaevi standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Devam eden dönüşüm ve inşaat çalışmaları, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan tarafından yerinde denetlendi. Başsavcı Eraslan, yürütülen çalışmalar hakkında Erdemli Açık Cezaevi Müdür Vekili Aziz Demirkan ile sorumlu inşaat mühendisinden bilgi aldı.

Yapılan fiziki düzenlemelerle cezaevi yapısının modern, işlevsel ve mevzuata uygun hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İnşaat ve tadilat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ve tamamlanmasının ardından 250 hükümlü kapasiteli Erdemli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun faaliyete geçirileceği açıklandı.

Yetkililer, dönüşümün kurum ihtiyaçlarına ve infaz sisteminin çağdaş yapısına uygun şekilde titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekti.

